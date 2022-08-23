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Вторник, 23 августа 2022, 16:21 мск

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На Кипре украинка напала с ножом на россиян

На Кипре 55-летняя гражданка Украины угрожала ножом россиянам. Женщину задержали полицейские. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

Инцидент произошел в Ларнаке. Напротив церкви Фанеромени группа людей собралась, чтобы отпраздновать День российского флага.

Украинка подошла к ним и достала нож, крича что-то на своем языке. По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дебоширку задержала полиция. Теперь ей грозят обвинения в вооруженном нападении, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Кипр

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Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Кипр,