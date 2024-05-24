Япония добавила в санкционный список девять российских компаний

Япония внесла в санкционный список девять компаний и одно частное лицо из России. Кроме того, под ограничения попали две кипрские организации. Об этом сообщает японский МИД.

«Правительство Японии решительно осудило закупки Россией оружия у Северной Кореи, <...> ввело следующие меры в соответствии с законом о валютном обмене и внешней торговле, основанные на понимании кабинета министров «Замораживание активов физических и юридических лиц Российской Федерации и других мер от 24 мая 2024 года», – говорится в сообщении.

В частности, под японские санкции попал генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик. Сам перевозчик также был включен в санкционные списки наряду с военным полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

Помимо российских компаний в черный список попали зарегистрированные на Кипре компании IBEX Shipping и Asia Shipping Holding.

Активы подсанкционных компаний будут заморожены, также вводятся ограничения на платежи и операции с капиталом.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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