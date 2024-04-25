Кипр согласился выдать США россиянина, обвиняемого в обходе санкций

Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США Артура Петрова, которого обвиняют в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», – заявил Петров в беседе с агентством. В настоящее время адвокаты россиянина рассматривают возможность обращения в Верховный суд Кипра.

Петров был арестован в августе прошлого года по запросу США. В Вашингтоне считают, что он участвовал в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. Таким образом, россиянин нарушил введенные в отношении РФ ограничения.

Сам обвиняемый, который кроме российского имеет и гражданство ФРГ, считает свое дело политически мотивированным и допускает, что США могут оказывать давление в этом вопросе на кипрские власти.

Ларнака, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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