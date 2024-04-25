российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 апреля 2024, 12:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Кипр согласился выдать США россиянина, обвиняемого в обходе санкций

Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США Артура Петрова, которого обвиняют в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», – заявил Петров в беседе с агентством. В настоящее время адвокаты россиянина рассматривают возможность обращения в Верховный суд Кипра.

Петров был арестован в августе прошлого года по запросу США. В Вашингтоне считают, что он участвовал в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники. Таким образом, россиянин нарушил введенные в отношении РФ ограничения.

Сам обвиняемый, который кроме российского имеет и гражданство ФРГ, считает свое дело политически мотивированным и допускает, что США могут оказывать давление в этом вопросе на кипрские власти.

Ларнака, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

СМИ: Париж призвал ЕС ввести новые санкции против России / Антонов прокомментировал желание США «давить» на российскую энергетику / США угрожают санкциями против будущих российских проектов в энергетике / Швейцария разблокировала российские активы на 300 млн долларов / Китай снизил экспорт оборудования в Россию впервые с конца 2022 года / Великобритания отменила декларации о нейтральности для спортсменов из России / Банк JP Morgan судится с ВТБ за счет под санкциями / Бельгия возобновила импорт алмазов из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Кипр, Санкции против России, США,