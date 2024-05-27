СМИ: Греция и Кипр выступили против закупок оружия для Киева через «Европейский фонд мира»

Греция и Кипр предлагают ограничить закупки оружия для Украины за рубежом за счет средств «Европейского фонда мира», – сообщает в понедельник, 27 мая, агентство Bloomberg.

В заметке агентства со ссылкой на дипломатов, в частности, говорится: «Греция и Кипр продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот «Европейский фонд мира». Однако, полностью блокирует выделение дополнительных средств на военную помощь Киеву только Венгрия».

Напомним, что в марте текущего года постоянные представители стран Евросоюза принципиально согласовали выделение для «Европейского фонда мира» пяти миллиардов евро с целью оказания военной помощи Украине в 2024 году.

Афины, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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