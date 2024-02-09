Кипрский банк уведомил россиян о закрытии счетов

Сотни россиян, проживающих на Кипре, получили сообщение от банка Hellenic о закрытии счетов. Об этом сообщает компания Main Partner Trust, которая специализируется на оказании юридических услуг.

Причина закрытия счетов в письме не уточняется. При этом речь идет как о физических лицах, так и принадлежащих россиянам компаниях.

Как уточнили в Main Partner Trust, уведомление получили граждане РФ с кипрскими документами, проживающие на острове. Тогда как счета налоговых резидентов России на Кипре были закрыты еще в прошлом году.

Ранее руководство Hellenic заявило, что банк намерен соблюдать введенные санкции в отношении России, в связи с чем ужесточается мониторинг клиентов, а транзакции строго отслеживаются и проверяются соответствующим образом. Кипрская кредитная организация имела представительство в РФ, однако в 2022 году российский офис был закрыт.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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