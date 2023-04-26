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Среда, 26 апреля 2023, 16:13 мск

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На Кипре произошел пожар в Российском центре науки и культуры

На Кипре произошел пожар в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК). По предварительным данным, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах несколько этажей центра охвачены огнем. К зданию подъехали пожарные.

Как уточнила руководитель центра Алина Радченко, всех людей из здания эвакуировали. «Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша», – цитирует Радченко ТАСС. По словам очевидцев, неизвестные бросили в здание коктейли Молотова.

Позже в посольстве России на Кипре сообщили, что пожар удалось потушить. Жертв нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Никосия, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кипр

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