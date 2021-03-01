Уральцы раскупают туры на майские праздники: цены будут только расти

Спрос на поездки на майские праздники в этом году большой, – говорят представители туристической отрасли. После года без путешествий уральские туристы заранее планируют свой отдых. В этом году больше всего бронирований в Турцию, ОАЭ, на Мальдивы. Конечно, много заявок и на российский юг: если раньше уральцы старались ехать в сезон, чтобы искупаться в море, то сейчас согласны и на экскурсионные и оздоровительные варианты отдыха.

В этом году турагенты советуют не ждать горящих путевок на майские праздники и бронировать туры заранее. «Это не маркетинговый ход, таковы реалии: из Екатеринбурга пока очень ограниченный ассортимент направлений, и чем дальше – тем выше будут цены, потому что все дешевые варианты будут разобраны», – говорят представители туристической розницы.

Выбор уральцев падает, в первую очередь, на те страны, куда есть прямой перелет из Кольцово: Турция и ОАЭ. Кроме того, много броней на майские праздники на Мальдивы: перелет туда ограничен даже из Москвы, и фанаты островов стараются заранее занять места на рейсах, потому что ближе к датам вылета останутся только очень дорогие варианты.

«По Мальдивам практика раннего бронирования была и раньше, на горящие туры здесь никогда никто не рассчитывал. По ОАЭ сейчас спрос большой, потому что люди начали понимать, что из-за ограниченной перевозки из Екатеринбурга мест на всех не хватит. И чем дальше, тем выше будет цена. Например, сейчас туры в Эмираты на майские праздники стоят дешевле, чем туры с вылетом 14 марта, потому что на ближайшие даты остались только варианты дорогой перевозки, – рассказала «Новому Дню» директор туристического агентства «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Турцию тоже разбирают активно, многие пользуются акциями раннего бронирования, потому что можно без рисков сейчас внести только часть оплаты и занять места, не опасаясь, что цена вырастет. Берут отели с активной развлекательной программой. Некоторые в мае уже надеются купаться».

В других туристических агентствах рассказали, что есть спрос на экскурсионные туры в Стамбул: полеты туда должны начаться из Екатеринбурга в апреле. Много вопросов про Кипр, но официально республика пока не принимает российских туристов.

На российский юг спрос тоже немаленький. Если в прошлые годы уральцы предпочитали летать в Сочи и Крым летом, чтобы точно искупаться в море, то сейчас из-за закрытых границ и долгого отсутствия путешествий формат отдыха изменился.

«Май – не сезон для купания. Но мы видим, что представление об отдыхе в России трансформируется. Отсутствие привязки именно к пляжному сезону – это относительно новое явление для нас. Спрос показывает, что туристы выбирают просто прогулки на свежем морском воздухе, оздоровление, экскурсионные программы. На майские праздники, кроме зарубежных направлений, туристы поедут в Краснодарский край и Крым, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризм Михаил Мальцев. – Также мы отмечаем, что на май есть интерес к отдыху в соседних Тюменской и Челябинской областях».

Напомним, международное авиасообщение из Екатеринбурга было восстановлено с 8 февраля – спустя почти год после закрытия. Сейчас из Кольцово можно улететь в Турцию – и количество рейсов скоро увеличится до девяти в неделю, – а также на Занзибар и в ОАЭ. Под вопросом пока анонсированные авиакомпаниями и туроператорами программы на Кипр: предполагалось, что страна будет принимать россиян с марта, затем сроки сдвинулись на апрель, но и эти даты – не окончательные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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