Количество рейсов из Екатеринбурга в Турцию увеличится до девяти в неделю

В марте из Екатеринбурга в Анталью будет отправляться девять рейсов в неделю. Из Кольцово начинают полеты сразу три новые авиакомпании: Azur Air, Nordwind и «Россия».

Напомним, первый чартер в Турцию после долгого отсутствия международного сообщения из Екатеринбурга вылетел 16 февраля. Рейсы до сих пор осуществляла только компания Royal Flight, которая летает по вторникам и пятницам. Уже послезавтра из Кольцово начнут летать и другие перевозчики.

«Сразу три новые авиакомпании начнут полеты из международного аэропорта Кольцово в Анталью. С 3 марта чартерные и регулярные рейсы в Турцию начинают обслуживать авиакомпании Azur Air и Nordwind, а с 6 марта – авиакомпания «Россия», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Nordwind и Azur Air будут летать по средам и субботам. «Россия» планирует выполнять рейсы по вторникам, четвергам и субботам. С приходом на маршрут новых перевозчиков общее число рейсов в Турцию из Кольцово в марте увеличится до девяти в неделю.

По данным пресс-службы аэропорта, Анталья – самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек. С 16 февраля 2021 года после возобновления международных полетов из Кольцово на рейсах в Анталью обслужено около 1 тысячи пассажиров.

Как ранее рассказывали эксперты туррынка, после возобновления международного авиасообщения из Кольцово спрос на отдых вырос. Билеты на рейсы раскупают очень быстро, а цены на отдых, по прогнозам, будут расти.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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