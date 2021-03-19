Turkish Airlines запустит из Екатеринбурга рейсы в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines с 29 апреля планирует летать из Кольцово в Стамбул трижды в неделю. Рейс будет выполняться на Airbus A319 по понедельникам, четвергам и субботам.

Как уточнили в пресс-службе Кольцово, турецкий перевозчик прекратил полеты в Екатеринбург с марта 2020 года из-за коронавирусных ограничений. Turkish Airlines станет второй крупной зарубежной авиакомпанией, которая вернулась в Екатеринбург (первая – FlyDubai).

Ранее о запуске рейсов в Стамбул с 1 апреля объявила авиакомпания «Победа», которая пока заявила о программе до 31 мая включительно. Кроме Стамбула, из Екатеринбурга регулярно летают самолеты в Анталью. Сейчас на морской курорт выполняется по 9 рейсов в неделю. По данным пресс-службы Кольцово, Анталья – самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек. С 16 февраля 2021 года после возобновления международных полетов из Кольцово на рейсах в Анталью обслужено около 1 тысячи пассажиров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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