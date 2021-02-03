Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Стамбул, сообщили в авиакомпании «Победа». Без пересадок отправиться в самый большой город Турции можно будет с 1 апреля по 31 мая. Время в пути составит 4 часа 50 минут в одну сторону и 4 часа 25 минут в обратную. Цена на перелет по маршруту Екатеринбург – Стамбул – Екатеринбург начинается от 13 тысяч рублей за место без багажа.

Напомним, ранее стало известно, что из Кольцово разрешили перелеты за рубеж с февраля. Аэропорт Екатеринбурга прежде принимал и отправлял за границу только ввозные и вывозные рейсы.

Вчера «Новый День» сообщал о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует начать полеты в Ларнаку с 7 марта. Чартерные рейсы на Кипр будут выполняться раз в неделю, а с конца апреля – дважды в неделю. Билеты уже можно приобрести на сайте УА. Стоимость авиабилета по тарифу «Промо» от 15 500 рублей в одну сторону и от 28 000 рублей за билет туда-обратно, по тарифу «Эконом» от 20 000 рублей в одну сторону и от 37 000 рублей туда-обратно. Прежде авиакомпания открыла чартерные рейсы в Ереван, а также самолеты в Дубай и Минск.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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