Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Минск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 11 февраля запускает прямой рейс из Екатеринбурга в Минск. Для путешествия в Белоруссию надо будет сдать тест на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, продажа билетов уже открыта, стоимость в одну сторону начинается от 10 176 рублей. Полеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

«Минск – абсолютно новое направление для авиакомпании. Ранее жители Урала могли улететь в столицу Беларуси рейсами «Уральских авиалиний» только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения», – рассказали в пресс-службе.

По действующим правилам, для путешествия в Беларусь туристам из России нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По возвращении в Екатеринбург также нужно будет пройти тестирование и загрузить результат на портал госуслуг.

Напомним, полеты в Белоруссию и Армению разрешили из Кольцово 28 января, сначала сроком на 1 месяц. Позднее оперштаб РФ разрешил аэропорту Екатеринбурга возобновить все международные вылеты, в страны, по которым нет ограничений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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