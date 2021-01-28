Аэропорт Кольцово открыли для рейсов из Белоруссии и Армении

Екатеринбургский Кольцово попал в список 20 аэропортов, через которые возобновляется авиасообщение с Белоруссией и Арменией.

Согласно новому распоряжению правительства РФ, через территории этих двух стран разрешается въезд в Россию гражданам государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Но действие документа касается только периода с 1 февраля по 1 марта. Въезжающие также должны предоставить отрицательный тест на коронавирус в специальном мобильном приложении «Путешествую без Covid-19». Отметим, что в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

Аэропорт Кольцово закрыт для зарубежных вылетов с конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. По итогам года падение пассажиропотока в международном секторе составило рекордные 84%. Ни эксперты туррынка, ни областные власти не могут дать прогноз – когда же вылеты за границу будут доступны жителям Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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