Международный пассажиропоток в Кольцово снизился на 84%

Аэропорт Кольцово подвел итоги 2020 года: на рейсах было обслужено 3,55 миллиона пассажиров, что на 44% меньше, чем годом ранее. Наибольшее падание пассажиропотока – на международных направлениях, поскольку вылеты за рубеж из Екатеринбурга запрещены с марта.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, за год в аэропорту было совершено 21 747 самолетовылетов. В пятерку наиболее популярных направлений полетов вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.

«Наибольшее снижение пассажиропотока зафиксировано в международном секторе (-84%), что связано с закрытием международного авиасообщения с марта 2020 года. Всего по итогам года на зарубежных рейсах в Кольцово обслужено 332,8 тысячи пассажиров», – рассказали в Кольцово.

На российских рейсах обслужили 3,22 миллиона человек. Причем четверть всех уральцев летали в южном направлении: на рейсах в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу и Геленджик – 859,2 тысячи человек. Более 55% пассажиропотока аэропорта пришлось на региональные маршруты в обход Москвы.

Напомним, международное сообщение в Кольцово закрыто уже почти 10 месяцев. Последний самолет из Вьетнама приземлился в Екатеринбурге 29 марта. Уже тогда в мире бушевала пандемия и туристов встречали сотрудники Роспотребнадзора в защитных костюмах, всех прилетевших отправляли на самоизоляцию. Ни эксперты туррынка, ни областные власти не могут дать прогноз – когда же вылеты за границу будут доступны жителям Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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