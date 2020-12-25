Кольцово в Новый год примет на 26% меньше рейсов

Кольцово в новогодние праздники планирует обслужить 1401 рейс – это почти на 26% меньше, чем за то же время в 2019 году. Причем если год назад уральцы вылетали на Новый год во Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, – в этом году их ждут только 52 направления внутри России. Последним рейсом 2020 станет рейс из Саранска.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в 2019 году в период с 28 декабря по 10 января Кольцово принял и отправил 1891 рейс, в этом году ожидается только 1401.

«Завершить 2020 год планируется рейсом авиакомпании «РусЛайн» из Саранска, который сядет в Кольцово менее чем за час до боя курантов. Первым самолетом, который примет аэропорт Екатеринбурга в наступающем году, станет борт авиакомпании S7 Airlines из Москвы – воздушное судно ожидается на взлетно-посадочной полосе уже через четыре часа после наступления нового 2021 года», – сообщили в Кольцово.

Самыми загруженными станут 30 декабря и 10 января. В предновогодний день Кольцово обслужит 114 рейсов (в прошлом году в это время обслужили 162 рейса), 10 января – 114. Меньше всего рейсов будет 1 января – всего 67.

Добавим, что аэропорт Кольцово уже почти 9 месяцев не принимает и не отправляет международные рейсы, за исключением вывозных. Последний самолет из Вьетнама приземлился в Екатеринбурге 29 марта. Уже тогда в мире бушевала пандемия и туристов встречали сотрудники Роспотребнадзора в защитных костюмах, всех прилетевших отправляли на самоизоляцию. С тех пор в Кольцово нет международного авиасообщения. Ни эксперты туррынка, ни областные власти не могут дать прогноз – когда же вылеты за границу будут доступны жителям Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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