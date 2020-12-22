Губернатор не смог ответить, когда возобновятся международные вылеты из Кольцово

Губернатор Свердловской области, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» о перспективах международных вылетов из Кольцово, не смог дать определенного прогноза.

«Все зависит от нас. Как только станет возможным, рейсы возобновятся. Пока мы здесь болеем. И никто особо не летает – так во всем мире. Летают по необходимости, для решения важных вопросов. Многие страны вообще закрыты», – прокомментировал Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Напомним, ранее представители турбизнеса Урала говорили, что ждать открытия вылетов из Кольцово до конца 2020 года не стоит. При этом из десятка других российских городов вылеты за границу открыты – попасть в другие страны можно через Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Грозный, Казань, Владивосток и другие города.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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