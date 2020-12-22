российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 декабря 2020, 13:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Губернатор не смог ответить, когда возобновятся международные вылеты из Кольцово

Губернатор Свердловской области, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» о перспективах международных вылетов из Кольцово, не смог дать определенного прогноза.

«Все зависит от нас. Как только станет возможным, рейсы возобновятся. Пока мы здесь болеем. И никто особо не летает – так во всем мире. Летают по необходимости, для решения важных вопросов. Многие страны вообще закрыты», – прокомментировал Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Напомним, ранее представители турбизнеса Урала говорили, что ждать открытия вылетов из Кольцово до конца 2020 года не стоит. При этом из десятка других российских городов вылеты за границу открыты – попасть в другие страны можно через Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Грозный, Казань, Владивосток и другие города.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

Евгений Куйвашев рассказал куда поедет, когда перестанет быть губернатором. / Куйвашев о прямых выборах мэров: «Я знаю, что хотят люди». / Уральцы стали чаще жаловаться на ЖКХ и медицину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Туризм,