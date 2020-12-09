Средний ценник на заграницу для екатеринбуржцев вырос на 20 тысяч рублей

Путешествовать из Екатеринбурга в другие страны в этом году стало дороже, чем в прошлом: средний чек вырос с 52 до 70 тысяч рублей за недельный отдых при двухместном размещении. Роль сыграли закрытые границы и невозможность вылета из Кольцово.

«Статистика по выездному туризму в этом году была только до середины марта. Затем – только с августа по сей момент. Средний чек для путешествий за рубеж вырос. По нашим данным, в прошлом году уральцы платили 52-54 тысячи рублей за недельный отдых при двухместном размещении, в этом году – минимум 70 тысяч рублей, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Связано это с тем, что из-за отсутствия вылетов из Кольцово появилось дополнительное плечо – перелет до Казани, Москвы или другого города. И второй момент – ассортимент зарубежных туров, в котором доминируют дорогие страны: Куба, ОАЭ, Мальдивы. Снижения цен на Турцию, которого так ждали, в этом году тоже не произошло».

Что касается прогнозов по возобновлению полетов из Кольцово за рубеж, то на туррынке ходит мнение, что до конца 2020 года никаких новых направлений не будет. Правда, сегодня стало известно об открытии вылетов в Киргизию, которая тоже считается международным направлением. Но позднее авиакомпания пояснила, что это будут вывозные рейсы. Информации о возобновлении прямых полетов в другие страны пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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