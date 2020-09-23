Зарубежных рейсов из Кольцово в 2020 году можно не ждать: эксперты рассказали, куда улететь зимой на отдых

Уральский туррынок уже не ждет открытия международного авиасообщения из Кольцово в 2020 году и строит планы на зимний сезон, исходя из нынешних условий. Улететь в тепло можно будет только через Москву и по высоким ценам. С прямыми вылетами из Екатеринбурга предложат отдых в Санкт-Петербурге, Калининграде, Крыму и – новинка сезона – во Владивостоке. Куда еще можно будет улететь и сколько это будет стоить – в обзоре «Нового Дня».

На море – в Занзибар

Летний сезон на всех доступных для россиян курортах вскоре подойдет к концу: теплые дни в Турции и Краснодарском крае продержатся еще недолго. После этого останутся только три варианта, доступных для морского отдыха, – и все из недешевого сегмента: это ОАЭ, Мальдивы и Занзибар. В Танзанию один из крупных туроператоров Pegas Touristik даже ставит чартерную программу из Москвы с вылетами с 25 октября (сейчас улетать на Занзибар можно только стыковочными рейсами). Стоимость туров – 130-170 тысяч рублей на двоих за 10 дней в зависимости от звездности отеля. Уральским туристам придется еще доплатить за перелет до Москвы и обратно. Других вариантов зимнего пляжного отдыха для россиян пока нет.

«На зимний сезон выбор пока невелик, нет привычных направлений, например, Юго-Восточной Азии. Но мы уже научены опытом прошлого года, когда были бешеные скачки курса валют, и на зимние новогодние даты многим была недоступна та же Азия. Поэтому многие наши туристы приучены к зимним турам в Турцию, и в этом году мы тоже будем ее продвигать. Кроме этого, сейчас есть Эмираты, они будут востребованы этой зимой, хотя некоторых туристов и смущает необходимость сдавать тест на коронавирус, – рассказала директор турагентства Friends Travel в Екатеринбурге Наталья Паутова. – С 25 октября оператор Pegas Touristik поставил прямые рейсы на Занзибар из Москвы, и цены пока приемлемые. Это направление может привлечь своей экзотичностью. Что касается Мальдив, то они далеко не всем по карману, но для тех, кто может позволить себе, тоже готовы посчитать туры».

Представители розницы также отметили, что очень ждут открытия прямых вылетов из Кольцово, а также возобновления полетов из России в Юго-Восточную Азию и в страны Карибского бассейна. По мнению агентов, если в списке открытых стран появится Доминикана, это значительно расширит ассортимент туров.

Спрос на зимний отдых пока очень небольшой. Как говорят турагенты, сейчас продажи идут в основном на ближайшие дни вылета. «Есть несколько заявок на декабрь, но это единичные случаи. В основном бронируют на ближайшие дни. Люди до сих пор боятся. Опасаются нового закрытия границ. Хотя, на мой взгляд, резона никакого нет. Как все боялись новой волны с 20 сентября, но ничего не случилось», – прокомментировала Наталья Паутова.

Уральские туроператоры делают ставку только на Россию

Туроператоры, которые в прошлые годы формировали из Екатеринбурга в основном туры в теплые страны и рождественскую Европу, в этом году полностью перестроились. Коммерческий директор уральского туроператора «Европорт» Антон Потапов считает, что в этом году надо исходить из существующих условий: скорее всего, до конца года, а может, и до весны из Кольцово не возобновятся международные вылеты, отдых на теплых морях и в рождественской Европе будет невозможен.

«Начну с плохого. Нам в этом году не стоит ждать открытия прямых вылетов из Кольцово в другие страны – первоначально негативный прогноз уже стал реалистичным. Конечно, уральцам зимой хочется убежать в тепло на море, но пока такие направления возможны только с перелетам через Москву и по высоким ценам. И нам остается одно: продавать Россию, – рассказал «Новому Дню» Антон Потапов. – По нашим оценкам, в осенне-зимне-весеннем сезоне хитом будет Санкт-Петербург. Появление чартерной программы стимулировало и регулярные авиакомпании на снижение цен, и сегодня средняя – не минимальная, а средняя – цена уикенда на двоих составляет 23 тысячи рублей с перелетом, экскурсиями, проживанием. Это очень дешево».

Спросом будет пользоваться и Калининград, который хорошо зарекомендовал себя минувшим летом. По оценке специалистов «Европорта», только 40% отдыхавших ехали туда на Балтийское море, остальные – на экскурсии. Поэтому программы будут актуальны и по завершению летнего сезона. Третье направление – зимние Сочи и Крым.

«Мы отмечаем тренд: люди сейчас ориентированы на оздоровление. Поэтому будут пользоваться популярностью туры на российский юг, а также – на Северный Кавказ и в Минеральные Воды. Последние два направления хорошо показали себя и с точки зрения интереса к экскурсионным программам. После длительного локдауна, негативных эмоций люди нуждаются в тепле, гостеприимстве, позитиве. Мы видим, что многие к этому тянутся», – говорит Антон Потапов.

Абсолютно новыми предложениями для Екатеринбурга станут организованные туры на зимний Байкал и во Владивосток.

«Владивосток – это киты, остров Русский, Золотой мост, икра. Раньше всех смущала цена на авиаперевозку – летом перелет туда на двоих стоил около 100 тысяч рублей. В осенне-зимнем сезоне мы обсуждаем возможность 4-дневных экскурсионных туров с перелетом и проживанием за те же деньги», – рассказали в компании «Европорт».

Все прогнозы превращаются в гадания

Руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что сейчас давать какие-то прогнозы на зимний сезон преждевременно. Пока нет четкого понимания – какие страны будут открыты, какие ограничения будут сняты или введены – «все прогнозы превращаются в гадания».

«Большинство крупных туроператоров сейчас не осуществляют никакой стратегии на весь зимний сезон. Просто по той причине, что неясно развитие ситуации с коронавирусом, связанными с ней ограничительными мерами, – говорит Михаил Мальцев. Ключевыми для Урала будет несколько факторов. Первый – будет ли открыт Кольцово для международных вылетов. Второй – будут ли открыты Египет и Юго-Восточная Азия, либо другие массовые зимние направления. Третий – как пройдет акция по кешбэку, которая стимулирует внутрироссийские направления. И четвертое – откроется ли Европа как самое популярное зимнее экскурсионное направление. Пока нет ответов на эти вопросы, с трудом можно спрогнозировать полетные программы, среднюю цену отдыха в сезоне и прочие детали».

При этом в УАТ и РСТ сходятся во мнении с представителями турагентов и туроператоров: скорее всего, зимой будут популярны Санкт-Петербург, оздоровление в Краснодарском крае и Крыму. Что касается Занзибара и прочей экзотики, то есть вероятность, что такие направления «выстрелят», но только если не будет альтернатив.

«Как только расширят полетные программы по Эмиратам (сейчас количество рейсов в неделю ограничено, – прим. ред.), откроют Азию, нет уверенности, что программа в Занзибар сохранится», – считает Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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