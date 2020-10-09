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Пятница, 9 октября 2020, 12:12 мск

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Россия планирует открыть международное сообщение еще из пяти городов, Екатеринбурга среди них нет

Правительство России готовит постановление, которое позволит открыть международное авиасообщение еще из пяти городов России, сообщили «Новому Дню» источники, близкие к авиаотрасли. Но Екатеринбурга среди этих городов нет. По мнению генерального директора компании «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского, в текущей ситуации, когда сезон в Турции пошел уже на спад, это уже не имеет особого значения. Не исключено, что Кольцово откроют на следующем этапе.

Как рассказал «Новому Дню» источник в авиаотрасли, сейчас правительство России рассматривает возможность открытия международного авиасообщения из аэропортов Грозного, Красноярска, Самары, Уфы и Владивостока. Екатеринбург снова не попал в список, хотя и руководство Кольцово, и региональные власти проводили определенную работу.

«Определенные решения действительно приняты, насколько я знаю, речь идет о пяти направлениях. По моей информации, международное авиасообщение из Кольцово на этот раз открыто не будет, – отметил генеральный директор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский, отвечая на вопрос «Нового Дня» сегодня на пресс-конференции. – Я знаю, что и мы, и «Уральские авиалинии», и губернатор Свердловской области принимали ряд усилий для открытия авиасообщения из Екатеринбурга. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и ситуации в регионе такое решение принято не было. С одной стороны, это обидно и важно. С другой стороны, единственное массовое международное направление у нас – это Турция, сезон в которой подходит к концу. Мы продолжим свои попытки. И надеюсь, в следующую волну [открытия аэропортов] попадет и Екатеринбург».

Напомним, ранее эксперты туротрасли Урала высказывали свое мнение: Кольцово не откроют для международных вылетов до конца года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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