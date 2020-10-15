Пассажиропоток из Кольцово за границу упал на 81%

Из-за закрытия международного авиасообщения из Екатеринбурга пассажиропоток по итогам девяти месяцев 2020-го упал на 81% к 2019 году. «Небольшой трафик за рубеж в настоящее время обеспечивается лишь вывозными рейсами», – утончили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, Екатеринбург не вошел в число городов, откуда власти разрешили восстановить международные перелеты. В перечень попали сначала Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, затем добавились Казань, Новосибирск и Калининград, а после – с 9 октября – Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск. По данным источников «Нового Дня», рассматривается также открытие перелетов за рубеж из Уфы.

«И мы, и «Уральские авиалинии», и губернатор Свердловской области принимали ряд усилий для открытия авиасообщения из Екатеринбурга. Но с учетом мнения Роспотребнадзора и ситуации в регионе такое решение принято не было. С одной стороны, это обидно и важно. С другой стороны, единственное массовое международное направление у нас – это Турция, сезон в которой подходит к концу. Мы продолжим свои попытки. И надеюсь, в следующую волну [открытия аэропортов] попадет и Екатеринбург», – ранее говорил «Новому Дню» гендиректор «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

В Кольцово, в свою очередь, отметили, что в лидеры по росту пассажиропотока – плюс 98% к 9 месяцам 2019 года – вырвался Ростов-на-Дону. Также уральцы стали больше летать в Калининград (+76%), Казань (+67%) и Анапу (+40%). «Внутренними воздушными линиями в январе-сентябре воспользовались 2,4 млн пассажиров. И хотя мы не приблизились к показателям 2019 года, ситуация на внутрироссийских направлениях значительно лучше – в этом году авиаперевозчики открыли новые маршруты из Кольцово и увеличили число рейсов в туристически привлекательные города нашей страны. Это позволило многим нашим пассажирам открыть для себя новые точки на карте России и полюбить внутренний туризм», – сказали в аэропорту Екатеринбурга.

При этом Кольцово уступает по пассажиропотоку Новосибирску – из аэропорта Толмачево только за восемь месяцев улетели 2,9 млн пассажиров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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