Гендиректор «Аэропорты регионов» рассказал, почему в Кольцово не открыли международные рейсы

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово по-прежнему нельзя улететь за рубеж, в отличие от Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Почему получилось так, что один из крупнейших региональных международных аэропортов России оказался отрезанным от зарубежного сообщения, рассказал генеральный директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Совсем недавно Свердловская область перешла с первого на второй этап снятия ограничений, безусловно, это отразилось на позиции федерального оперштаба по открытию международных полетов. Конечно, странно, что екатеринбуржцы летают в Турцию через другие аэропорты», – пояснил он.

Прогноз, когда возобновятся полеты за рубеж из Кольцово, он дать отказался. «Мне тяжело сказать, когда будет открытие, но надо понимать, что количество направлений не такое большое. Отдушиной стала Турция, но с учетом климатических особенностей Турция начинает выдыхаться, дальше нам с вами сильно летать некуда. И есть вопрос взаимности, который озвучивает всегда наше правительство, в части приема наших граждан, тех карантинных мероприятий, которые нас ждут с той стороны. Все надеемся на снятия, но не к нам вопрос – мы с удовольствием, аэропорт готов, оборудована термометрия, средства для дезинфекции, все это есть, как у любого аэропорта», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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