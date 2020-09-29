Скачок курса валют впервые за многие годы не сказался на туррынке: мест на рейсах уже нет

Скачок курсов евро и доллара впервые за многие годы никак не отразился на продажах турпродуктов. По словам экспертов, в текущих условиях на отдых летят в основном те, кто действительно может себе это позволить, и разница в несколько тысяч рублей для них роли не играет. Места на рейсах в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы на удобные даты почти закончились.

Напомним, Центробанк России повысил официальный курс доллара на вторник, 29 сентября, на 1,85 рубля – до 78,6713 руб. Курс евро вырос на 1,82 рубля – до 91,479 руб. Тем временем биржевой курс евро во второй половине понедельника превысил 92 руб., доллар торгуется вблизи отметки 79 руб., следует из данных Мосбиржи.

Туристические компании с сегодняшнего дня тоже обновили на своих сайтах текущие курсы оплаты туров. У туроператоров Pegas Touristik и Anex Tour курс доллара – 80,64 рубля, евро – 93,77. У TUI – 80,7 и 93,8 соответственно. Однако, по данным игроков туррынка, это никак не повлияло на текущий спрос.

«Турция сейчас продается лучше, чем в августе. Люди перестали бояться куда-либо вообще летать. Кроме того, во многих школах есть система: пять недель учатся – неделю отдыхают, и на начало октября у детей выпадают каникулы. Погода в Турции стоит шикарная. Свободных мест на популярных рейсах в начале октября нет, – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Изменение курса валют не привело ни к какой панике среди туристов. Люди уже устали бояться всего – коронавируса, цен. Плюс один рубль никакой весомой разницы не играет, когда цена тура начинается от тысячи евро за человека. Сейчас летят отдыхать те, кто может себе это позволить».

По словам Анастасии, раскуплены и авиабилеты на более дорогие направления: в ОАЭ, на Мальдивы, в Танзанию. Здесь, конечно, ограниченное количество рейсов в неделю, но на них уже нет мест. «Вчера утром оставались места в экономклассе на Мальдивы по космическим ценам – 100 тысяч рублей на человека. К вечеру этих мест уже не было», – рассказала директор «Пангеи».

Директор Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев назвал ситуацию в чем-то уникальной: это первый за многие годы случай, когда скачки курсов валют никак не отражаются на поведении туррынка.

«При обычной, не ковидной, ситуации подобные колебания курса были бы болезненными для рынка, поставили бы под угрозу чартерные программы по не самым популярным направлениям. Но мы сегодня в той ситуации, когда этих программ нет, – говорит Михаил Мальцев. – Что касается Турции, здесь тоже стоимость туров будет определять, в первую очередь, не колебание курсов валют, а скорее, политика государства. Какой вариант выберут турецкие власти – создавать искусственные ограничения турпотоков на фоне растущей заболеваемости коронавирусом, либо поддерживать туризм и субсидировать привлечение туристов в страну? В зависимости от того, какая будет выбрана позиция, будет развиваться и ситуация с турпотоками в Турцию».

Как ранее писал «Новый День», сезон на популярных морских курортах, доступных сейчас для отдыха россиян, закончится в конце октября. После этого для продаж будут доступны либо дорогостоящие Мальдивы и Танзания, либо внутрироссийский отдых. Прямых международных вылетов из Кольцово туррынок не ждет до конца 2020 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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