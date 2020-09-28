Рубль продолжил обвал: евро на бирже выше 92. Кремль успокаивает: «Это ненадолго»

Центробанк России повысил официальный курс доллара на вторник, 29 сентября, на 1,85 рубля – до 78,6713 рубля. Курс евро вырос на 1,82 рубля – до 91,479 рубля. Тем временем биржевой курс евро во второй половине понедельника превысил 92 рубля, доллар торгуется вблизи отметки 79 рублей, следует из данных Мосбиржи.

Стоит отметить, что в ходе валютных торгов на Московской бирже в понедельник, 28 сентября, стоимость доллара поднималась до 79 рублей – это максимальное значение со 2 апреля. Курс евро во второй половине дня подскакивал выше 92 рублей – максимума с января 2016 года. Рубль снижается на фоне умеренного снижения мировых цен на нефть. Так, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась за отметку $41 за баррель и сейчас торгуется на уровне $40,85.

По состоянию на 16:21 мск курс доллара рос на 57 копейки, до 78,78 рубля, курс евро – на 1,01 руб., до 91,94 рубля. Спустя семь минут единая европейская валюта преодолела отметку в 92 рубля – евро на максимуме торговался на уровне 92,02 рубля.

Как полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль заметно дешевеет к основным мировым валютам под влиянием санкционных рисков на опасениях того, что постпреды стран Евросоюза в понедельник могут согласовать расширение антироссийских санкций «за подрыв суверенитета и независимости Украины». Кроме того, появились сообщения о возможном принятии санкций ЕС против ответственных за строительство Керченского моста, и ответственных за кибератаки на немецкий парламент в 2015 году.

В то же время опрошенные журналом Forbes аналитики связывают снижение курса рубля с реакцией рынка на начало боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе в дополнение с политическим кризисом в Белоруссии и ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, по их мнению, на общий негативный фон влияет рост заболеваемости Covid-19.

Между тем в Кремле ослабление национальной валюты сочли рыночной волатильностью и выразили уверенность, что рубль восстановит позиции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Совсем недавнее наше прошлое показывает, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», – сказал пресс-атташе Кремля (цитата по «Прайму»). При этом Песков заявил, что у нет никаких сомнений в том, что «произойдет восстановление позиций рубля».

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что рубль сейчас недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Он ожидает роста курса рубля в конце этого года или начале 2021.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе рубль ощутимо упал – биржевой курс доллара перевалил за отметку 78 рублей – максимума с апреля, а евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубля.

Напомним, 10 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прошла острый этап экономического кризиса, спровоцированного пандемией, однако, признал он, «восстановление деловой активности пока идет неравномерно».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.09.20

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