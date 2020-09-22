Глава минэкономразвития РФ сказал, когда вырастет курс рубля

В минэкономразвития РФ ожидают роста курса рубля в конце этого года или начале 2021. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

По словам министра, курс рубля скорректирован в сторону ослабления с учетом структурного смягчения денежно-кредитной политики и возврата к параметрам бюджетного правила к 2022 году. «При этом считаем, что в данный момент рубль несколько недооценен из-за, скажем так, психологических факторов: страха инвесторов, оценки рисков и тд. Но фундаментально, конечно, ситуация несколько иная. Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце текущего – начале следующего года», – отметил Решетников.

При этом в минэкономразвития считают, что в реальном эффективном выражении курс будет составиться стабильным на протяжении ближайших трех лет. «Это позволит сохранить конкурентоспособность нашей экономики и поддержать несырьевой экспорт», – подчеркнул министр. Напомним, официальный курс доллара на сегодня оставляет 76,0381 рубля, евро – 90,0063 рубля.

Решетников также обратил внимание, что инфляция в августе составила 3,6% в годовом измерении. «Важно, что у нас весеннее ослабление рубля не трансформировалась в рост цен, – заявил он. – Сейчас, конечно, мы видим небольшое ускорение инфляции, поскольку восстанавливается потребительский спрос, поэтапно восстанавливается импорт».

При этом в министерстве пока не видят существенных инфляционных рисков и оценивают темпы роста потребительских цен на конец в 2020 года в 3,8%. «Дальше ориентируемся на выход на целевой уровень Банка России 4%», – пояснил он.

Кроме того, в министерстве обновили прогноз цен на нефть в среднесрочном прогнозе, несколько скорректировав его вверх. Министр пояснил, что из-за продолжающейся во многих странах пандемии восстановление спроса будет постепенным. «В первую очередь сдерживающий фактор – это транспортная отрасль: ограничения на перемещения населения, сохранение «дистанционки», медленное открытие других стран – все это ослабляет спрос», – пояснил Решетников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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