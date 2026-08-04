Внебиржевой курс доллара впервые с апреля превысил 81 рубль

Расчетный курс американского доллара на внебиржевом рынке поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля, следует из данных торгов.

К 13:49 мск курс валюты США растет на 71 копейку относительно предыдущего закрытия торгов, до 81,11 рубля. На пике доллар превысил отметку 82 рубля, поднявшись до 82,65 рублей.

В то же время курс евро достиг 93,40 рубля, прибавив 89 копеек. Курс китайского юаня находился на отметке 11,99 рубля.

По мнению опрошенных РБК аналитиков, на курс рубля давят нестабильная ситуация с ценами на нефть, прохождение пика налоговых выплат и санкционное давление

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 4 июля, составляет 80,07 рубля, евро – 91,96 рубля, юаня – 11,83 рубля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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