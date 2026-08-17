Внебиржевой курс евро впервые с марта подскочил выше 99 рублей

Курс евро на внебиржевом рынке сегодня подскочил выше 99 рублей – впервые с 20 марта, следует из данных торгов. Курс доллара в моменте превысил отметку 86 рублей.

Единая европейская валюта на максимуме дорожала до 99,11 рубля. По состоянию на 14:49 мск, курс евро торговался по 98,62 рубля, что на 1,18 рубля закрытия предыдущих торгов. Американский доллар к этому времени находился на уровне 85,11 рубля, прибавив 86 копейки.

Курс юаня к рублю на Московской бирже достиг максимального с 12 февраля 2025 года значения – 12,68 рубля.

Напомним, Банк России установил официальный курс доллара по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник, 17 августа, на уровне 84,545 рубля, евро – 97,514 рубля, юаня – 12,479 рубля.

Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич назвал в числе факторов давления на рубль пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров после получения выручки от продажи нефти в конце июня – начале июля, когда цены находились на локальных минимумах.

«Однако уже в рамках ближайших недель ситуация с предложением может улучшится, что позволит рублю перейти к восстановлению. Кроме поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам, способствовать росту предложения также будет приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 28 августа, что поддержит рубль на следующей неделе», – цитирует эксперта «Финам».

По его оценке, до конца августа юань может вернуться в диапазон 12-12,5 рубля, а доллар опуститься до 82,5 рублей.

Главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Андрей Зацепин объяснил слабость рубля в последние дни не только снижением поступления валютной выручки, но и инвестиционным спросом на доллары и юани со стороны разочаровавшихся в рынке акций. «Пока сложно сказать, где произойдет остановка», – отметил он в комментарии «Финам».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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