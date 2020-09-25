Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль

На российском валютном рынке вновь наблюдается существенное падение курса рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине дня в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 рубля, а доллар превысил уровень в 78 рублей.

К 17:18 мск на биржевых торгах курс «европейца» достиг 91,19 рубля, курс американца поднимался до 78,5 рубля. Аналитики полагаю, что обвал российской валюты связан с обострением геополитической обстановки и взаимными санкциями России и западных государств.

В то же время стоимость нефти, от которой во многом зависит курс рубля, снижается. «Черное золото» марки Brent дешевеет почти на 1% и продается на уровне $41,5 за баррель. Котировки американской нефти марки WTI падают на 1,5% и торгуются на отметке $39,7.

Стоит отметить, что по итогам утренних торгов Банк России назначил на выходные и понедельник курс доллара на уровне 76,8195 рубля, евро – 89,6637.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.09.20

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