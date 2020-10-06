«Допуски Росавиации не имеют отношения к туризму»: когда ждать полетов в популярные страны

Выдача допусков Росавиацией не означает возобновления полетов в скором времени. Эксперты туррынка считают, что Европа для россиян откроется после Нового года, а восстановление на рынке начнется с весны.

Накануне Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков на международные рейсы – первый с момента начала пандемии коронавируса. Авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в семь стран СНГ – это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, в том числе – из Екатеринбурга. Есть допуски в Египет (Каир), ОАЭ, Израиль, Великобританию и другие страны. Кроме того, Росавиация дала допуски на выполнение чартеров в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу. Авиасообщения по многим из этих направлений до сих пор нет. «Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – пояснили в ведомстве.

По словам экспертов, допуски Росавиации имеют лишь косвенное отношение к туризму. Сегодня уже есть страны, с которыми у России есть авиасообщение (например, Южная Корея), есть допуски у авиакомпаний. Но полететь туда на отдых все равно не получится: правила въезда предусматривают двухнедельный карантин, что точно не вяжется с туристическими целями.

«Допуски – это внутренние дела авиационной отрасли. Выдача допусков Росавиацией, открытие каких-то направлений и эпидемиологическая ситуация – не всегда напрямую связаны, – считает директор Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – У каждого ведомства есть свои цели. Позиция Росавиации ясна: необходимо возобновлять авиасообщение при наличии необходимых документов, проведении вакцинации, иначе экономическое состояние отрасли будет ухудшаться. Позиция Роспотребнадзора – противоположная: минимизировать любые перелеты, чтобы не допускать распространение коронавируса. Позиция МИДа может быть иной, исходить из каких-то третьих соображений».

На прошедшей в Екатеринбурге выставке Expotravel представители федеральных туроператоров и туристических союзов обсуждали ближайшие перспективы развития рынка и пришли к выводу: до весны вряд ли можно ждать восстановления.

«До Нового года мы не ожидаем открытия полетов в страны Евросоюза. Нам бы очень хотелось, чтобы в ноябре начался спад заболеваемости, улучшение эпидемиологической ситуации, тогда это могло бы привести к открытию курортов Египта, может быть что-то из Юго-Восточной Азии стало бы доступно для российского туриста. И, конечно, ждем усиления внутрироссийского рынка, увеличения программ внутри страны, – рассказал Михаил Мальцев. – У всех ключевых базовых туроператоров надежды на весну. При открытии международных перелетов, Европы весна должна стать удачной. Должен сработать эффект отложенного спроса. Несмотря на драматичность ситуации, оптимизм какой-то есть».

Сейчас туроператоры даже существующие чартерные программы ставят не на весь сезон, как было в прошлые годы, а на короткие сроки с перспективой продления. Глубина продаж, по данным туристических агентств, составляет 1-3 недели. Хотя, конечно, есть и заявки на Новый год, но они немногочисленные и преимущественно на отдых внутри России. При этом комментировать решение Росавиации и слухи о скором закрытии границ для россиян турагенты, с которыми пообщался «Новый День», не стали: «Бронируем на ближайшие даты в условиях общих страхов», – рассказали в одной популярной в Екатеринбурге фирме.

Напомним, накануне первый заместитель главы комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил в СМИ, что в связи с ежедневным ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекций нового типа в России вновь могут быть закрыты границы. Позднее в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 опровергли это заявление, сообщив, что пока не планируют ограничивать авиасообщение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

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