В Совфеде допустили закрытие российских границ из-за Covid-19

В связи с ежедневным ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекций нового типа в России вновь могут быть закрыты границы, и сокращено количество полетов. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», приводит РИА «Новости» слова Рязанского. Так сенатор прокомментировал возможное введение ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости. Рязанский напомнил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений». Он также отметил, что некоторые страны уже пошли на жесткие ограничительные меры, например, Израиль ввел государственный карантин.

Между тем, в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 заявили, что не планируют принимать решения о закрытии границ и ограничении авиационного сообщения.

Как писал «Новый День», по данным на 5 октября, в России за сутки выявили 10 888 заразившихся коронавирусом в 84 регионах. Как отметили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с Covid-19, по России общее число случаев заражения достигло 1 225 889, суточный темп прироста заболеваемости вырос до 0,9%.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Москве (+3 537), Санкт-Петербурге (+407), Московской (+339), Ростовской (+244), Нижегородской (+198) областях. Еще в 20 регионах число новых заболевших превысило 100 человек. За последние 24 часа, по данным оперштаба, подтверждено 117 летальных случаев. Наибольшее число отмечено в Москве – 27, Санкт-Петербурге – 14 и Ростовской области – 9. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 21 475 человек. За минувшие сутки выписано по выздоровлению 3 181 человек, с начала эпидемии – 982 324 пациента.

В мире число выявленных случаев заражения Covid-19 превысило 35 миллионов: на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 35 161 808 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1 037 153 пациентов, выздоровели свыше 24,6 млн заболевших.

В топ-3 стран с наибольшим числом зараженных по-прежнему входят США (более 7,41 млн), Индия (свыше 6,62 млн) и Бразилия (4,91 млн). В Соединенных Штатах при этом зарегистрировано самое большое количество смертей от коронавируса – 209 725. Россия остается на четвертом месте в мире по заболеваемости Covid-19.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.20

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