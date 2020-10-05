В России за сутки коронавирус выявили почти у 11 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 10 888 заразившихся коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. При этом единственным регионом, что не было зарегистрировано новых заболевших, оказался Ненецкий автономный округ. Таким образом, второй день подряд в стране суточный прирост заболевших превышает 10 тыс. человек. Накануне, 4 октября, было официально подтверждено 10 499 случаев инфицирования коронавирусом. По России общее число случаев заражения достигло 1 225 889, суточный темп прироста заболеваемости вырос до 0,9%.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Москве (+3 537), Санкт-Петербурге (+407), Московской (+339), Ростовской (+244), Нижегородской (+198) областях. Еще в 20 регионах число новых заболевших превысило 100 человек.

Меньше всего случаев заражения выявлено на Чукотке (+1) и в Чечне – (+7).

За последние 24 часа, по данным оперштаба, подтверждено 117 летальных случаев. Наибольшее число отмечено в Москве – 27, Санкт-Петербурге – 14 и Ростовской области – 9.

За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 21 475 человек.

За минувшие сутки выписано по выздоровлению 3 181 человек, с начала эпидемии – 982 324 пациента.

В мире число выявленных случаев заражения Covid-19 превысило 35 миллионов: на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 35 161 808 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1 037 153 инфицированных, выздоровели свыше 24,6 млн заболевших.

В топ-3 стран с наибольшим числом зараженных по-прежнему входят США (более 7,41 млн), Индия (свыше 6,62 млн) и Бразилия (4,91 млн). В Соединенных Штатах при этом зарегистрировано самое большое количество смертей от коронавируса – 209 725. Россия остается на четвертом месте в мире по заболеваемости Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.20

Французские производители косметики пожаловались на резкое падение продаж. / СМИ: мэрия Москвы обсуждает возврат жесткого карантина и пропусков. / За выходные коронавирусом на Урале заразились 347 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»