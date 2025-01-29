Санкции до 2 млн рублей: Совет Федерации одобрил введение высоких штрафов за продажу детям опасной продукции

Верхняя палата российского парламента утвердила законы о высоких штрафах – до 2 млн рублей – за продажу детям вейпов, табака и кальянов, а также потенциально опасных для их жизни и здоровья товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.

Согласно этим документам, изменения внесены в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях о несоблюдении ограничений и нарушении запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной и никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, а также кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

Так, штраф для граждан за их продажу детям увеличивается с 40-60 тысяч рублей до 200-300 тысяч рублей, для должностных лиц – со 150-300 тысяч рублей до 500-700 тысяч рублей, для юридических лиц – с 400-600 тысяч рублей до 1,5-2 млн рублей при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Также закон ужесточает санкции и за другие нарушения в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Вместе с тем Совет Федерации одобрил закон о введении аналогичной административной ответственности за продажу детям потенциально опасной продукции – зажигалок и баллончиков для их заправки.

Москва, Светлана Антонова

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