Госдума ввела штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.

Поправки в КОАП устанавливают наказание за подобные правонарушения в виде штрафа. Так, штраф для граждан составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.

В первом чтении проект закона был принят 10 декабря прошлого года. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин полагает, что административное наказание «станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий». «Необходимо сделать всё, чтобы дети росли здоровыми, а также спасти и уберечь их от возможных опасностей», – подчеркнул он.

Напомним, в ноябре Госдума утвердила закон о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. Это позволит оградить детей от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов, а также от непреднамеренных поджогов и других негативных последствий, отмечали парламентарии.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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