В России хотят запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы для ручной клади пассажиров

Сенатор Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать допустимые нормы по весу и габаритам ручной клади пассажиров.

В документе говорится, что перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки.

Сенатор также отметил в пояснительной записке, что реализация проекта федерального закона «не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади».

Как обращает внимание ТАСС, ранее Щербинский суд Москвы по требованию прокуратуры признал незаконными действующие нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», и обязал их увеличить.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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