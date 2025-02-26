Спикер Совета Федерации предложила прекратить дискуссии о ЕГЭ

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко считает необходимым прекратить дискуссии о едином государственном экзамене (ЕГЭ) для школьников. По ее словам, пора совершенствовать этот экзамен, чтобы он не был «угадайкой».

«Что касается Единого государственного экзамена, коллеги, мне кажется, что надо заканчивать эту дискуссию. Если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим. Все критикуют, но никто ничего не предлагает», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу») на заседании Совета Федерации, комментируя реплику сенатора Людмилы Нарусовой, поднявшей тему возможности отказа от ЕГЭ.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что этот формат экзамена требует доработки. «Другое дело, что надо усовершенствовать ЕГЭ с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе, чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем», – предложила она.

По ее мнению, ЕГЭ, как и любой экзамен, – это лотерея, где многое может зависеть, например, от избыточного волнения ребенка. В то же время аттестат, по ее словам, – это оценка знаний ребенка за 11 лет. «Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вузы», – сказала Матвиенко.

Москва, Светлана Антонова

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