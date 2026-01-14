У бывшего российского сенатора обнаружили теневые активы на 600 млн рублей

У бывшего члена Совета Федерации от Тульской области Дмитрия Савельева обнаружили теневые активы на 600 млн рублей. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, Генпрокуратура РФ подала иск к экс-сенатору об изъятии 609,5 млн рублей, полученных в качестве незаконного дохода, которые он не указывал в декларации имущества.

По данным ГП, Савельев после назначения в СФ перевел активы в теневой сектор, получая прибыль. Таким образом, он совмещал высокую должность на госслужбе с коммерческой деятельностью, что запрещено законом.

Дмитрий Савельев был задержан 2 августа 2024 года после решения Совета Федерации снять с него неприкосновенность по ходатайству Генеральной прокуратуры. Сенатора обвиняют в организации убийства бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного за растрату. В настоящее время уголовное дело Савельева рассматривает Тверской суд Москвы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube