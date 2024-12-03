Матвиенко заявила о напряженности врачей в связи с новыми правилами

Министерство здравоохранения РФ обязано снять напряженность в медицинском сообщение в связи введением в действие в 2025 году новых правил, связанных с клиническими рекомендациями. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, если этого не произойдет, руководство ведомства за это ответит.

«Минздрав говорит: «У нас нет проблем с переходом на новые клинические требования». А врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. И если вы убеждены, что вы поступаете правильно, значит вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами. Но напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя», – подчеркнула Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»), обращаясь к заместителю министра здравоохранения Олегу Салагаю.

«Хочу, чтобы вы услышали как замминистра, и передайте уважаемому министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, вы будете нести за это персональную ответственность. Так работать нельзя», – заявила спикер Совета Федерации.

Ранее глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщали, что для полноценного перехода российских больниц на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям требуются оперативные разъяснения Минздрава.

В медицинском сообществе звучали опасения, что в случае возникновения проблем с выполнением рекомендаций клиники врачи будут нести ответственность, в том числе административную и уголовную.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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