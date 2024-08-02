Скандал в Совете Федерации: сенатор-«единоросс» Савельев лишился неприкосновенности из-за причастности к организации убийства

Сегодня Совет Федерации в закрытой части заседания по ходатайству генпрокуратуры дал согласие на лишение неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева в связи с его причастностью к организации убийства.

«В полном соответствии с действующим законодательством генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Как уточнил РБК сенатор Вячеслав Тимченко, Савельев покинул зал заседания и на выходе был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дмитрий Савельев – член Совета Федерации от Тульской области, состоит в комитете СФ по экономической политике. 3 августа ему исполнится 56 лет. В 1998-1999 годах занимал должность генерального директора (президента) ОАО «Транснефти». С 1999 по 2016 год был депутатом Госдумы, с октября 2016 года – член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Тульской области. Вновь стал сенатором от Тульской области 23 сентября 2021 года. Член президиума Тульского регионального политсовета партии «Единая Россия».

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube