В Госдуме и Совете Федерации не исключают новые изменения в законы об иноагентах

В Госдуме и Совете Федерации не исключают новых изменений в законы об иностранных агентах с учетом появляющихся вызовов и угроз. Об этом сообщили РИА «Новый День» председатели Комиссий обеих палат российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и защите государственного суверенитета Василий Пискарев и Андрей Климов.

В частности, председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пояснил, что «люди, попавшие под иностранное влияние, стали инструментом реализации враждебной политики в руках наших противников». «И мы добиваемся, чтобы они действовали строго в рамках нашего законодательства. Законы в сфере безопасности и защиты суверенитета, в том числе и в отношении иностранных агентов, с учетом появляющихся вызовов и угроз постоянно совершенствуются», – отметил парламентарий.

Пискарев обратил внимание, что его Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в последние годы разработала свыше 40 законопроектов, большинство из которых уже действуют, регламентируют деятельность иноагентов и закрывают лазейки, позволяющие им обходить закон для продолжения политической деятельности в интересах недружественных государств.

«При этом мы отмечаем увеличение объемов финансирования иностранных агентов, поступающего из-за рубежа. Например, в прошлом году только на НКО- иноагентов недружественные страны потратили порядка 12 млрд рублей, а годом ранее – 10,9 млрд рублей. Общие суммы, разумеется, больше», – уточнил депутат.

В настоящее время в реестре иностранных агентов, который ведет Минюст России, содержатся сведения о 974 иноагентах, 747 из которых действующие. Среди них как физические лица, так и организации и различные объединения.

«Перечень оснований для исключения из реестра приведен в профильном федеральном законе. И самым первым шагом для того, кто хочет добиться снятия статуса иноагента, должно быть прекращение деятельности, ставшей причиной включения в реестр. Отмечу, что из реестра уже исключено более 200 иноагентов», – сказал Пискарев.

По его словам, с января 2022 года по февраль 2025 года включение в реестр иноагентов оспорили 373 иноагента, обратившиеся в суды общей юрисдикции с исковыми заявлениями о признании незаконными распоряжений Минюста России. Судами рассмотрено 363 административных иска, в удовлетворении требований, по которым было отказано, и еще 10 рассматриваются. «Это значит, что доказательств неправомерности действий Минюста при включении в реестр иноагентов истцами в суде представлено не было», – констатировал парламентарий.

Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов со своей стороны подчеркнул, что законодательство, связанное с контролем за деятельность лиц, находящихся под иностранным влияниями, корректируется с учетом правоприменительной практики и реальных вызовов, представляющих угрозы госсуверенитету.

Сенатор обратил внимание, что 16 апреля Совет Федерации одобрил пакет законопроектов, направленных на противодействие иностранному влиянию и защиту суверенитета РФ.

«Законопроектами вводятся новые основания для включения в реестр иностранных агентов за противоправные действия; предусматривается возможность проведения заочного судебного разбирательства и вынесения приговоров по преступлениям, связанным с антироссийской деятельностью; а также ужесточается наказание за ряд преступлений, совершенных из корыстных побуждений или по найму», – пояснил Климов, добавив, что такая практика будет продолжена с учетом требований времени.

Как считает сенатор, содержащиеся в законе определения принципов для включения соответствующих лиц в реестр иностранных агентов позволяют уполномоченному органу, в частности, Минюсту России, принимать обоснованные решения на этот счет.

«Практика показала, что, по состоянию на март 2025 года, из реестра иностранных агентов было исключено 224 человека и организации. Обращаю ваше внимание на то, что из более чем 110 миллионов граждан РФ, достигших возраста совершеннолетия, и более 200 тыс. зарегистрированных в стране некоммерческих организаций в реестр иностранных агентов на апрель 2025 года включено менее одной тысячи лиц», – отметил Климов.

Москва, Елена Володина

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