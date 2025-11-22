Сенатор сообщил о проекте СМС-предупреждения россиян о возможном разговоре с мошенником

В России могут ввести СМС-предупреждение россиян о возможном разговоре по телефону с мошенником. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, уточнив, что такой проект обсуждается в рамках нового пакета законопроектов о противодействии киберпреступности.

«Сейчас готовится законопроект – кибербез 2.0 так называемый, в котором также будет отражено большое количество инициатив по противодействию киберпреступникам», – пояснил он в интервью ТАСС.

Шейкин уточнил, что обсуждается, в частности, блокировка фишинговых сайтов без решения суда, внедрение системы предупреждающих SMS: когда разговариваешь с неизвестным по телефону, будет приходить SMS о том, что, вероятно, звонок, который поступил, происходит от мошенника.

Сенатор отметил, что новые меры призваны «отсекать» гражданина от мошеннических схем.

Москва, Анастасия Смирнова

