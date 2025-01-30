Абсолютная рождаемость в России упала до самых низких показателей в современной истории

Абсолютное число рождений детей в России приблизилось к показателю 2000 года, который является одним из самых низких значений в современной истории. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», – цитирует «Интерфакс» выступление чиновника на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.

Фисенко отметил, что эта ситуация стала следствием менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. По его словам, негативная тенденция по показателям рождаемости отмечается в России с 2017 года. Наибольшее снижение фиксируется в Еврейской автономной области, Калмыкии и Республике Алтай. Положительный баланс естественного прироста в 2024 году отмечался в 13 регионах РФ, наибольшие показатели – в республиках Северного Кавказа.

Замминистра уточнил, что Росстат прогнозирует увеличение интенсивности деторождения особенно быстрыми темпами после 2027 года, а рост абсолютного числа рождений – с 2030-х годов.

Москва, Светлана Антонова

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