Сенатор Савельев подозревается в организации приготовления к убийству бывшего бизнес-партнера

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, задержанный сегодня в Совете Федерации, является фигурантом уголовного дела по факту организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

«Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», – уточнила Петренко.

По сведениям ТАСС, Савельев пытался организовать убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, осужденного за растрату. «Савельев заказал убийство своего бывшего партнера, который был осужден в 2022 году за растрату в особо крупном размере (1,6 млн рублей) в одной из фирм», – говорится в документе, который есть в распоряжении агентства.

Ранее сегодня стало известно, что Савельев был задержан после решения Совета Федерации снять с него неприкосновенность по ходатайству Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве пока не уточнили детали предъявляемых Савельеву обвинений.

Москва, Елена Володина

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