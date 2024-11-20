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Среда, 20 ноября 2024, 14:35 мск

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Совет Федерации разрешил Центробанку вводить ипотечные ограничения

Верхняя палата российского парламента поддержала закон, который позволяет Банку России с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам (займам) для граждан.

Ранее в Центробанке сообщали, что ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года. Это будет касаться лимитов по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве и по кредитам на приобретение жилого помещения или апартаментов под залог приобретаемой недвижимости.

На втором этапе при необходимости предполагается установить не ранее 1 января 2026 года лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, а также прочие ипотечные кредиты.

Ограничения также будут касаться автокредитов. Авторы этой инициативы рассчитывают, что новые меры позволят снизить уровень закредитованности россиян.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Совет Федерации

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