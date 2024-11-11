Центробанк запланировал новые ипотечные ограничения

Банк России готовится распространить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на автокредиты и ипотеку по аналогии с необеспеченными займами. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Центробанка, ограничения на выдачу ипотеки могут быть введены ориентировочно с 1 июля 2025 года.

«Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора», – пояснил регулятор.

ЦБ планирует вводить лимиты в отношении ипотечных кредитов в два этапа. Сначала – ориентировочно с 1 июля 2025 года – предлагается ввести лимиты по кредитам на финансирование по договору участия в долевом строительстве, кредиты на приобретение жилого помещения или апартаментов, обеспеченные залогом приобретаемого жилого помещения или апартаментов.

При необходимости предлагается установить не ранее 1 января 2026 года лимиты по кредитам на строительство индивидуального жилого дома, обеспеченные залогом земельного участка и (или) строящегося (построенного) на нем жилого дома, прочие ипотечные кредиты.

Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита, говорится в материалах ЦБ.

Банк России рассчитывает, что поэтапное внедрение МПЛ в ипотеке позволит снизить с запретительного уровня макропруденциальные надбавки, которые сейчас применяются в этом сегменте для ограничения рисков.

Ожидается, что законопроект, позволяющий Банку России устанавливать МПЛ в ипотеке и автокредитовании, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в ближайшее время. Соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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