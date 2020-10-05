Росавиация оформила допуски на полеты в 24 государства

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило об оформлении допусков для авиаперевозчиков на полеты в 24 государства, в том числе Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турции и ряд других, где еще действуют ограничения.

В Росавиации уточнили, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. «Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – пояснили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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