Туроператор объявил о запуске рейсов на Занзибар из Екатеринбурга

Несмотря на запрет международных вылетов из Кольцово, один из крупных туроператоров объявил о старте полетной программы на Занзибар с 14 ноября. Чтобы не нарушать правила, самолеты будут делать «остановку» в Самаре. Информацию о запуске полетной программы из Екатеринбурга в Танзинию разослал по туристическим агентствам туроператор Anex Tour. Оператор планирует осуществить первый рейс из Кольцово на Занзибар 14 ноября на крыльях своего партнера авиакомпании Azur Air. Поскольку официально международные вылеты из екатеринбургского аэропорта до сих пор запрещены, самолет будет делать стыковку в Самаре, но для пассажиров это лишь удлинит время в пути, в остальном проблем с комбинированным перелетом быть не должно. Как только из Кольцово разрешат вылеты за рубеж, рейс станет прямым. Вылеты планируются раз в 9-11 дней. Если программа будет пользоваться спросом, то ее продлят до конца марта.

По мнению турагентов, для жителей Екатеринбурга Занзибар – это хороший вариант зимнего пляжного отдыха в отсутствии других альтернатив. Напомним, на данный момент из зарубежных морских направлений доступны Турция, Мальдивы и Куба. В Турции основной сезон уже заканчивается, на Мальдивы перелет со стыковкой в Москве обходится очень дорого, а по кубинскому направлению пока нет окончательной ясности с согласованными Росавиацией рейсами. «Туроператоры поставили много рейсов из Москвы на Кубу и уже начали продажу туров, а допуски Росавиации еще не получили. Например, есть ситуация, когда у оператора стоят в системе бронирования рейсы в Варадеро на декабрь, а допуски есть только на полеты в Кайо-Коко. Или допуски получены на один рейс в неделю, а операторы заявляют несколько вылетов, – рассказал менеджер агентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. – Продажи уже идут, авансы с туристов берутся, а с запусками рейсов пока нет окончательной ясности. Что касается Занзибара, то стыковочный рейс из Екатеринбурга – это очень удобно. Шанс у направления есть».

По мнению директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, Занзибар в этом сезоне, когда закрыта Юго-Восточная Азия, может стать массовым направлением. Некоторые туроператоры пытались популяризировать Танзанию еще 4-5 лет назад, но тогда из-за наличия множества альтернатив направление «не взлетело». «Альтернатив почти нет. С Кубой пока не совсем понятно какая будет полетная программа, ситуация там постоянно меняется. А Занзибар – это недорогое направление, которое при хороших предложениях операторов можно сделать коммерчески целесообразным, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Такое возможно, если там в этом сезоне будут аккумулироваться туристы со всей России, тогда получится сделать недорогую полетную программу».

Правда, эксперт добавил, что мыслить только экономическими понятиями в этом году в туризме не стоит. На спрос может повлиять и ситуация внутри России: вводимые коронавирусные ограничения, безусловно, негативно сказываются на настроении туристов, и они могут принять решение не ездить никуда на отдых.

Напомним, ранее представители туриндустрии выражали мнение, что прямых международных рейсов из Кольцово можно не ждать до конца 2020 года. Начало восстановления рынка ждут не ранее весны 2021-го.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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