С 1 ноября Россия планирует возобновить авиасообщение «с рядом стран»

МИД РФ заявил о возобновлении с 1 ноября авиасообщения «с рядом стран». В какие именно государства можно будет улететь напрямую, не уточняется, но источники в туротрасли пророчат открытие Доминиканы, Марокко и Мексики.

«С 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с рядом стран. Обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать неоправданных рисков», – сообщение появилось в твиттере МИД РФ, оно подписано официальным представителем ведомства Марией Захаровой.

Как уверяют пользователи интернета, сначала твит имел несколько иной вид, в нем говорилось об открытии Доминиканы, Марокко и «ряда других стран», но затем сообщение было скорректировано. Источники «Вестника Ассоциации туроператоров» говорят, что Доминикана действительно была под номером 1 в списке обсуждаемых властями стран для открытия. Также в туротрасли предполагают, что будут открыты вылеты в Мексику и увеличены квоты на рейсы в ОАЭ.

Напомним, на данный момент из России доступны прямые вылеты в Турцию, Танзанию, на Кубу и Мальдивы.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 30.10.20

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