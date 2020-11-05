Первые рейсы на Кубу оказались проблемными: один не вылетел, на второй пустили не всех

Первые рейсы из России на Кубу, на которые были проданы почти все места, состоялись лишь частично. Один борт вообще не вылетел из-за отсутствия согласования Росавиации: пассажирам предложили лететь на Занзибар. Для выполнения второго прислали самолет меньшей вместимости: 46 туристов из Москвы и области попросили даже не приезжать в аэропорт.

Как ранее уже писал «Новый День», туроператоры заявили избыточное количество рейсов на Кубу еще до получения допусков от Росавиации и властей острова. Причем продажи туров на эти по сути виртуальные места уже давно идут.

«Туроператоры поставили много рейсов из Москвы на Кубу и уже начали продажу туров, а допуски Росавиации еще не получили. Например, есть ситуация, когда у оператора стоят в системе бронирования рейсы в Варадеро на декабрь, а допуски есть только на полеты в Кайо-Коко. Или допуски получены на один рейс в неделю, а операторы заявляют несколько вылетов, – пояснял менеджер агентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. – Продажи уже идут, авансы с туристов берутся, а с запусками рейсов пока нет окончательной ясности».

В результате туристы самых первых рейсов уже столкнулись с серьезными проблемами. 3 ноября на Кайо-Коко должен был вылетать Boeing 777-300ER вместимостью 486 кресел, но туроператор Pegas Touristik по каким-то причинам прислал Boeing 777-200ER на 440 мест – 46 человек оказались лишними. В первую очередь на Кубу постарались отправить транзитных туристов – тех, кто прилетел в Москву из других регионов и уже ожидал в аэропорту. А вот москвичам и жителям области предложили даже не приезжать в аэропорт, а выбрать либо другие даты отдыха, либо поменять направление.

«Наши туристы должны были лететь на этом рейсе 4521 от Pegas Touristik (авиакомпания Nordwind, – прим. ред.). Они живут в Московской области и почти в день вылета пришло сообщение от оператора, что туристам не хватает места. Взамен туроператор предлагает либо вылетать на Кубу 10 ноября – спустя неделю, либо лететь на Занзибар, либо в Турцию, – рассказал «Новому Дню» представитель одного из туристических агентств, чьи клиенты оказались в неприятной ситуации. – Наши туристы не хотят никуда, кроме Кубы. Но летать 10 ноября тоже не могут, у них к тому моменту уже будет заканчиваться отпуск, а перенести его не могут. Они думают над тем, чтобы идти в суд, если оператор не вернет деньги».

«Вестник Ассоциации туроператоров России» сегодня сообщает, что этот рейс Nordwind был единственным, который пришлось совершить на менее вместительном Boeing, далее полетную программу туроператор предполагает осуществлять на самолете с 486 креслами, как и предполагалось ранее. То есть в дальнейшем таких проблем у туристов не должно возникнуть.

Еще один рейс на Кубу – уже туроператора Coral Travel (авиакомпании Royal Flight) – в минувший выходной вообще не состоялся. Сначала вылет неоднократно переносили, но затем туристам сообщили об отмене. Royal Flight, по некоторым данным, не получила разрешение на полеты от властей Кубы.

«Авиакомпания не получила разрешение на вылет, и мы были вынуждены пересаживать туристов. В качестве альтернативы предлагаем туры на Занзибар с аналогичными условиями по продолжительности и условиям проживания. Если цена выбранного тура на Занзибар превышает стоимость тура на Кубу, мы не берем доплаты от туристов», – цитирует «Вестник АТОР» руководителя отдела по связям с общественностью Coral Travel Марину Макаркову.

Всего, по данным Ассоциации туроператоров, на данный момент согласовано выполнение двух рейсов из Москвы на Кубу – и только в Кайо-Коко. Раз в неделю разрешено летать авиакомпании Nordwind (туры на этих рейсах реализуются туроператором Pegas Touristik), и раз в неделю – авиакомпании Azur Air (туроператоры Anex Tour и «Интурист»). Вторая авиакомпания планирует свой первый рейс на 8 ноября.

Напомним, Куба – одно из немногих пляжных направлений, доступное сегодня для россиян. Кроме Кубы, на сегодняшний день разрешены вылеты в Турцию (где уже нельзя купаться в море), на Занзибар и Мальдивы.

Москва, Ольга Тарасова

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