Малярия на Занзибаре: что делать туристам, чтобы избежать заражения и как не пропустить первые симптомы

Уже двое российских туристов за последний месяц скончались от малярии, вернувшись с отдыха на Занзибаре. Врачи рассказали, что делать путешественникам перед поездкой, чтобы обезопасить себя, и как распознать первые симптомы заболевания. «Если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся смертельным исходом», – предупреждают в Роспотребнадзоре.

Танзания – одна из стран, в которые россиянам разрешен выезд. Многие туроператоры в этом сезоне поставили чартерные рейсы на Занзибар и продают туры для жителей разных регионов. В том числе, напомним, из Екатеринбурга с 14 ноября осуществляется стыковочный рейс в Танзанию с остановкой в Самаре. И, по словам представителей туротрасли, спрос на это направление есть, хоть его и нельзя назвать массовым.

После сообщений о двух смертях россиян, вернувшихся с Занзибара, туристы начали проявлять обеспокоенность, хотя отказов от туров нет, но люди пытаются узнать, как обезопасить себя от возможного заражения малярией. Напомним, в Ижевске от малярии умер сын бывшего мэра Архангельска, а в Казани скончался местный бизнесмен – оба они в разное время побывали в Танзании. И в первом, и во втором случае мужчины не сразу обратились за медицинской помощью, а это, по словам врачей, может стать фатальной ошибкой.

Как рассказали «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в случае малярии очень важно начать лечение в течение первых 24 часов.

«Малярия – это острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, симптомы появляются через 7 или более дней (обычно через 10-15 дней) после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль, озноб и рвота, боли в подреберье – могут быть слабовыраженными. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся смертельным исходом, – сообщили в Роспотребнадзоре. – При появлении даже слабовыраженных признаков заболевания во время пребывания в странах, неблагополучных по малярии, следует немедленно обратиться к врачу. После возвращения при возникновении любого лихорадочного заболевания также необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить ему о сроках пребывания в странах субтропического и тропического пояса, приеме противомалярийных препаратов».

В ведомстве добавляют, что туроператоры, которые продают туры в Танзанию, должны предупреждать туристов обо всех возможных рисках, в том числе и об эпидемиологической ситуации. Тогда путешественники смогут до поездки принять какие-то меры.

«С целью профилактики малярии необходимо заблаговременно, до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, начать прием противомалярийных препаратов, а на месте избегать укусов насекомых (использовать москитные сетки, репелленты)», – советуют в Роспотребнадзоре.

За последние годы в Свердловской области были единичные случаи завоза малярии (а именно два в 2018-2019 годах, в этом году пока случаев не было). Интересно, что и не выезжая никуда за пределы области, можно заразиться малярией, хотя таких случаев не фиксировалось.

«В Свердловской области развитие местных случаев малярии возможно из-за наличия на территории малярийного переносчика (комаров рода анофелес), большого количества анофелогенных водоемов и благоприятных климатических условий», – рассказали «Новому Дню» в ведомстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

На Сахалине возобновят строительство аэровокзального комплекса. / «Активность была до последних минут». Какие путевки покупали уральцы по акции туристического кешбэка. / Более 4 млн россиян стали невыездными из-за долгов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»