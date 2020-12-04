Еще один российский турист умер от малярии после отдыха на Занзибаре

Еще один российский турист скончался от тропической малярии после отдыха на острове Занзибар в Танзании. У жителя Казани в результате осложнений отказали внутренние органы, сообщает местное издание «Бизнес Онлайн». Малярию после поездки на Занзибар подхватил еще один турист из Казани, сейчас он находится в инфекционной больнице.

Как пишет издание, казанский бизнесмен Марат Якупов осенью переболел коронавирусом и в ноябре полетел на Занзибар, чтобы восстановить свои силы. Через 6 дней после возвращения с отдыха он почувствовал себя плохо. Несколько дней он промучился с температурой 39 градусов, которая не сбивалась лекарствами. Мужчина не понимал, что с ним происходит, пока не увидел сообщения о смерти сына бывшего мэра Архангельска Александра Донского в больнице Ижевска от малярии. Донской-младший, также как и казанский турист, незадолго до кончины вернулся с Занзибара.

Якупов заподозрил у себя тропическую лихорадку и немедленно сдал все необходимые анализы. В итоге у него подтвердился этот диагноз. Мужчину госпитализировали, а через день он умер от полиорганной недостаточности – отказали почти все внутренние органы.

После отдыха на Занзибаре малярией заболел еще один турист из Казани, отмечает издание. Мужчина сейчас находится в Республиканской инфекционной больнице.

По оценке брата умершего путешественника Ленара Якупова, из Казани за 10 дней тысяча человек на Занзибар слетала, плюс жители близлежащих городов – Самары и Ульяновска. «С первого самолета с Занзибара пришли двое [с малярией], а сколько самолетов еще прилетит?», – отметил он, призвав туристов, которые решили отдохнуть на этом острове в Индийском океане, быть максимально осторожными. Он предупредил, что с детьми до 6 лет «там делать нечего», поскольку у них нет шансов выжить при малярии.

По данным пресс-службы минздрава Татарстана, смертей от малярии в республике не было в течение многих лет. В 2019 году был зарегистрирован единственный случай заражения – заразу привезли из Анголы.

Казань, Наталья Петрова

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