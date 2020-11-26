Лечили от коронавируса: сын экс-мэра Архангельска скончался от малярии после поездки в Танзанию

Сын бывшего мэра Архангельска Александр Донской скончался в больнице Ижевска от тропической малярии. Российские медики лечили пациента от коронавируса. Минздрав Удмуртии проводит служебную проверку.

Александр Донской отдыхал на острове Занзибар в Танзании и почувствовал недомогание через несколько дней после возвращения, передает «Интерфакс». По словам близких, сначала мужчину не хотели забирать в больницу, а после госпитализации начали лечить от Covid-19. Когда врачи выяснили, что имеют дело с малярией, родственники купили лекарство и передали в больницу, несмотря на это мужчина скончался.

В пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщили, что «по факту оказания медицинской помощи Донскому А.А. будет проведена служебная проверка». Танзания является неблагополучной по малярии страной, поэтому перед ее посещением нужно принимать назначенные врачом препараты.

«После возвращения из стран, неблагополучных по малярии, и проявлении признаков заболевания турист в обязательном порядке должен уведомить об этом врачей и находиться в карантине, что в данном случае сделано не было», – отметили в министерстве. В период с 16 по 22 ноября 2020 года медицинские организации Удмуртии не получали данных о том, что на территории республики находятся граждане, которые побывали в неблагополучных по малярии регионах Африки.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Донской слишком поздно обратился к врачу, при этом он не сообщил, что недавно прибыл из-за рубежа. При поздней диагностике и лечении (позднее 10 дня) тропическая малярия принимает тяжелую форму и может привести к летальному исходу. Летальность при тропической малярии составляет до 40%.

Ижевск, Зоя Осколкова

Ижевск. Другие новости 26.11.20

В Кургане монтажник-высотник упал с высоты и погиб. / Зимбабве: не менее 40 горняков оказались в ловушке после обрушения шахты. / В Калининграде ребенку по ошибке прооперировали здоровую руку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»