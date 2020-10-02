На Expotravel-2020 стенды Нарьян-Мара, Нижнего Тагила и Зауралья вызвали ажиотаж (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась выставка Expotravel-2020. По понятным причинам зарубежных участников там немного, зато свои туристические возможности демонстрируют разные регионы России. Особый ажиотаж у посетителей в первых день вызвали стенды Зауралья, Нарьян-Мара и Нижнего Тагила.

Выставка Expotravel-2020 обычно проходит дважды в год: в преддверии летнего и зимнего туристических сезонов. В этом году апрельское мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса, а осеннее проходит без прежнего размаха. Из двух-трех десятков стендов на Expotravel-2020 – всего один от крупного федерального туроператора TUI, и один – от зарубежных партнеров из Чехии. Остальные стенды представляют в основном разные субъекты России и отдельные города, а также авиакомпании и объекты размещения. На стендах – буклеты с подробностями туристических программ, ценами и так далее.

Естественно, причина такого набора участников – в текущей ситуации на туррынке. Крупные туроператоры экономят, предпочитая рассказывать о своих новинках сезона на онлайн-вебинарах и в соцсетях, а иностранных гостей мало из-за закрытых границ.

Как рассказал сегодня на одной из конференций в рамках деловой программы глава Российского союза индустрии Андрей Игнатьев, ситуация на туррынке, конечно, непростая, но отрасль постепенно начинает оживать.

«Летний сезон мы отработали преимущественно на поле внутреннего туризма и немного – выездного. Въездной туризм в России почти полностью заблокирован. По нашим подсчетам, объемы въездного туризма упали на 98%. Если по итогам 2019 года российский бюджет получил от этого 9-10 миллиардов рублей, то в этом году мы уже не получили 7-8 миллиардов, – рассказал Андрей Игнатьев. – Что касается выездного туризма, то россияне имеют возможность выехать в 10 стран, но основной поток едет в Турцию. По данным турецких партнеров, 700 тысяч россиян уже посетили страну (в прошлые годы речь шла о нескольких миллионах, – прим. ред.). Небольшой поток есть в ОАЭ и на Мальдивы, но он несущественный, поскольку нет чартеров. Внутри России отдохнули около 10 миллионов человек, преимущественно в Крыму и Краснодарском крае, где отели были заполнены на 98-100%».

При этом, по данным Российского союза туриндустрии, на новогодние даты на российских курортах многие хорошие отели уже стоят «на стопе», свободных номеров нет. И будущая акция по возврату средств за покупки туров внутри страны может стимулировать спрос еще больше.

Сегодня среди посетителей на выставке – в основном турагенты. Все, с кем удалось поговорить корреспонденту «Нового Дня», говорят, что пришли, потому что соскучились по офлайн-мероприятиям и хотят получить информацию о внутрироссийском туризме.

«Мы будем предлагать нашим туристам покупать туры по России во время второй акции кешбэка. Но, честно, продукт нам не очень знаком, я не знаю, где какие отели есть, где какие экскурсионные программы. Пришли пообщаться напрямую с представителями разных регионов, операторов, отелей», – рассказала одна из агентов из Екатеринбурга.

Больше всего народу толпилось у стендов Нижнего Тагила, санаториев Нарьян-Мара и Зауралья.

Также на выставке есть стенды Калужской области, которая признана новогодней столицей этого года, Краснодарского края, Томска, представителей речных круизных компаний и так далее.

Выставка в Ельцин-центре будет идти еще и завтра. На нее могут приходить не только турагенты, но и обычные туристы, которые планируют отдых в России.

Как ранее писал «Новый День», эксперты туррынка в этом году уже не ожидают открытия международных вылетов из аэропорта Кольцово и готовятся продавать отдых внутри России, либо недешевые варианты пляжного отдыха за границей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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